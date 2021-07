Mette Willemoe Wang er HR-direktør hos BEC Financial Technologies, hvor erfaringerne fra corona-tiden er blevet brugt til at lave en ny lokalaftale om hjemmearbejde. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Efter corona: Stor virksomhed indfører nyt koncept for hjemmearbejde

På bagkant af corona lancerer BEC Financial Technologies 1. september et nyt koncept for hjemmearbejde, som fundamentalt forandrer, hvor og hvordan BECs ansatte kan arbejde sammen med hinanden og BECs kunder.

- Vores medarbejdere skal være hjælpsomme og fleksible over for vores kunder. Så det gælder naturligvis også BEC som arbejdsgiver: Hvordan hjælper vi dig til fleksible rammer for at løse dine opgaver på en måde, der passer til dig og dit team? siger HR-direktør Mette Willemoe Wang i en pressemeddelelse fra BEC, der er Roskildes største private arbejdsplads.

Frivillighed er fundamentet i BECs lokalaftale. Hjemmearbejde er ikke et krav, men et frivilligt tilbud om et mere fleksibelt arbejdsliv.

- Hvis man ikke trives med at arbejde hjemme, er man velkommen til at fortsætte med at tage ind på arbejdet hver dag. Tilsvarende skal man selvfølgelig altid komme ind, hvis ens leder siger, at der er brug for, at man kommer ind på kontoret, siger fællestillidsrepræsentant Anette Kammann.

Fordeling på 70/30 Den nye lokalaftale om øget hjemmearbejde er den første for en datacentral under finansoverenskomsten. Aftalen er designet til en hverdag, hvor BEC forventer, at cirka 70 procent af medarbejderne vil være på kontoret for at arbejde sammen med kollegerne, mens 30 procent vil arbejde hjemme, for eksempel med opgaver, der kræver mere fokus.

- Men det vil dække over stor variation, afhængig af hver enkelt kollegas opgaver og behov, som jo også ofte forandrer sig over tid. Hvis de 30 procent fungerer godt, kan jeg også sagtens se endnu mere hjemmearbejde for mig i fremtiden. Det handler om at skabe en ny hverdag, hvor vi får ekstra fleksibilitet - men også selv skal være mere fleksible, siger Anette Kammann.

For den enkelte medarbejder betyder det, at man i gennemsnit vil kunne arbejde hjemme en-to dage om ugen, forventer BEC. Nogle vil måske aftale bestemte ugedage til hjemmearbejde, mens andre vil have perioder med behov for mere hjemmearbejde eller behov for mere samarbejde på kontoret, fortæller HR-direktør Mette Willemoe Wang:

- Vores medarbejdere og ledere får frihed til at aftale, hvad der giver mening for hver enkelt medarbejder. Vores eneste krav er sådan set, at man har en sund, velindrettet arbejdsplads derhjemme, at ingen er tvunget til at arbejde hjemmefra, og at man kommer ind, hvis det er dét, der er brug for, siger hun.

Lokalaftalen dækker BECs ansatte i Danmark. BECs ansatte i Polen får så vidt muligt samme vilkår, mens BEC afventer ny polsk regulering af hjemmearbejde.

Et væsentligt punkt i lokalaftalen har været, hvordan BEC sikrer et godt arbejdsmiljø, også når medarbejderne arbejder hjemmefra.

Sundt arbejdsmiljø derhjemme - Nu har vi været i halvandet års undtagelsestilstand under corona, som for eksempel har været en svær tid for de medarbejdere, der ikke lige har haft plads til en egentlig hjemmearbejdsplads. Det kan vi ikke acceptere fremover - hvis man skal arbejde hjemme i væsentligt omfang, så kræver vi, at der er det rigtige udstyr. Ellers må man komme ind, hvor vi kan garantere ordentlige rammer, siger Mette Willemoe Wang.

Konkret skal alle de medarbejdere i BEC, som ønsker at arbejde hjemme i væsentligt omfang, fremover udføre arbejdspladsvurderinger af deres hjemmearbejdspladser. Og hvis der mangler udstyr for en sund og sikker arbejdsplads, stiller BEC udstyret til rådighed.

- Vi har ikke sat et fast beløb på. Mange har i forvejen det meste udstyr, mens andre måske har brug for en hel arbejdsstation. Det finder vi ud af, sådan at vi kan bruge pengene på dem, der har behovet, siger Mette Willemoe Wang.

Slut med faste pladser BEC forventer samtidig en fremtid, hvor medarbejderne bruger BEC's lokaler på nye måder.

- Når man bruger tid på at komme ind på kontoret, bliver det i højere grad et tilvalg at samarbejde med hinanden. Derfor kommer vi til at investere i vores fysiske rammer. Vi vil have mere varierede muligheder for at mødes og samarbejde formelt og uformelt i små og store grupper. Og så skal vi have lokaler med stærk digital understøttelse af samarbejde med kunder, kolleger derhjemme, og kolleger på andre BEC-lokationer i Danmark og Polen, siger Mette Willemoe Wang.

BEC gør samtidig op med tanken om, at alle har en fast plads. I stedet vil hvert enkelt team høre til et »hood«, hvor man kan sidde sammen som team, når man har brug for det. Antallet af kvadratmeter ændrer sig ikke, men pladsen kan bruges bedre end på en masse tomme borde, lyder filosofien.

- Det er et svært emne - at have sin faste plads ligger dybt hos mange af os. Men efter at vi knap har set kontoret i halvandet år, må vi også erkende, at gode rammer kan være mange ting. For os som medarbejdere er det afgørende, at man altid er velkommen på kontoret, at vi investerer i mere inspirerende rammer for en god arbejdsdag, og at teamet har et fast område på kontoret, hvor man hører hjemme, siger fællestillidsrepræsentant Anette Kammann.

