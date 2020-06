Brandvæsen og politi var torsdag aften på Sct. Jørgens Skole fordi nogen havde startet en brand på skolens tag. Foto: Presse-foto.dk

Efter brand på skoletag: Tre drenge i kikkerten

Roskilde - 05. juni 2020 kl. 11:59 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet beder offentligheden om hjælp til at finde tre unge drenge, som de gerne vil tale med i forbindelse med en brand på taget af Sct. Jørgens Skole i Roskilde, kan DAGBLADET Roskilde berette.

Branden fandt sted torsdag aften.

Klokken 17.34 alarmerede en opmærksom, 45-årig kvinde fra Roskilde brandvæsnet, idet hun i forbindelse med ærinde på Sct. Jørgens Skole så, at der kom røg fra skolens tag. Hun havde ikke set noget personer på taget, men brandvæsnet og politiet kunne efterfølgende konstatere, at der var røg og mindre flammer fra et brændt hul i tagpappet og isoleringen på omtrent en kvadratmeter.

Branden blev hurtigt slukket, og på taget ved brandskaden fandt politiet en efterladt engangsgrill samt andet brændbart materiale.

Et vidne oplyste, at en dreng/ung mand var set på taget kort før brandens opståen, men han var forsvundet i ukendt retning. En hundepatrulje undersøgte området for eventuelle spor, der kunne føre frem til den eller de personer, der måtte have opholdt sig på taget.

Politiet har set videoovervågning fra skolen og den viser, at tre unge mænd ville være interessante for politiet at tale med. Der er tale om tre drenge i 7.-9. klasses-alderen alle danske af udseende. Den ene beskrives som lav af højde, lys i huden, mellemblond hår, cirka 3-4 centimeter langt hår, sort sommerjakke og sorte bukser. Den næste dreng er lyshåret og bar sort trøje og sorte shorts. Den sidste beskrives som følger; lyst hår, grå hættetrøje og sorte shorts.

Ingen personer kom til skade ved branden, som nu efterforskes nærmere af politiet.

Politiet i Roskilde hører gerne fra personer, der har bemærket nogen på skolens tag forud for anmeldelsen af branden klokken 17.34, eller som kan give oplysninger om de tre mistænkte personer.

Kontakt politiet på telefon 114 med oplysninger i sagen.

