Venstre var det parti, som fik de største skrammer ved gårsdagens valg. Partiet gik tre mandater tilbage. Spidskandidat Bent Jørgensen finder årsagen i en dårlig landstendens og i, at Roskilde har fået sig en kommunedronning i form af en meget stærk socialdemokratisk borgmester. Her ses han i samtale med Dansk Folkepartis Merete Dea Larsen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Efter V-smæk: Spids havde håbet på et mandat mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter V-smæk: Spids havde håbet på et mandat mere

Roskilde - 22. november 2017 kl. 12:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en fattet, men meget skuffet gruppeformand, Bent Jørgensen, som måtte se realiteterne i øjnene efter det klare valgnederlag, som partiet var udsat for i Roskilde i aftes.

Læs også: Valgforbund flyttede ingenting

Venstre står nu med bare seks mandater i stedet for de nuværende ni. Det spændende er, hvem de seks bliver, for kun tre, Bent Jørgensen, Lars-Christian Brask og Evan Lynnerup, behøver ikke at frygte for deres taburet.

- Jeg havde gerne set et mandat yderligere. Men som udgangspunkt var det jo et valg, der var noget op ad bakke. Vi slås med en dårlig landstendens og med en meget populær borgmester, siger Bent Jørgensen om årsagerne til, at det gik så galt.

Han vil ikke begynde at spekulere i sin egen fremtid i partiet.

- Det er alt for tidligt at tale om at finde en anden spidskandidat til næste valg. Store beslutninger skal man sove på, og vi skal også have en oplagt og markant personlighed til at løfte sådan en opgave, siger han.

Bent Jørgensen ser frem mod fire politisk spændende år.

- Vi har med konstitueringen fået skabt en tålelig borgerlig platform. Som eneste andet parti står vi med en formandspost i et fagudvalg, og den platform skal vi forstå at udnytte, og vi skal udnytte den bedre, end fx de tre små støttepartier for S har formået. Der er jo ingen af dem, som har vundet væsentligt ved samarbejdet. Spørgsmålet er, om de har den politiske styrke til at gå i benhård opposition, siger han.

Med det absolutte flertal hos S, så bliver det et helt andet byråd, man vil få at se i den kommende valgperiode er Bent Jørgensens vurdering.

- S har signaleret, at de vil det brede samarbejde, og det må vi så se, om vi kommer til at opleve. De bestemmer jo som udgangspunkt alting selv. Men vi vil gå efter borgerlig indflydelse der, hvor vi kan, siger han.

Bent Jørgensen vil pt. ikke give sit bud på hvilke Venstre-kandidater, som ender med at få de seks pladser.

- Det bliver formentlig så tæt, så det vil blive rent gætteri, siger han.

relaterede artikler

Stemmesluger ude i kulden 22. november 2017 kl. 12:49

DF: Mulighed for større indflydelse trods nedtur 22. november 2017 kl. 12:05

Ex-borgmester: Hold mund om epokegørende flertal 22. november 2017 kl. 11:38