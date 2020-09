Inden udvalgsmødet blev sundheds- og omsorgsudvalget vist rundt på det kommende plejecenter Hyrdehøj. Lederen på stedet, Vinni Lau Rasmussen, var en af dem, der var inviteret til at fortælle udvalget om kvalitetssikring i ældreplejen. Foto: Kim Rasmussen

Efter Ellen-sagen: Politikere vil kvalitetssikre ældreplejen

I dialog med de forskellige ledere på plejecentrene og i hjemmeplejen skal det undersøges, hvordan man sikrer kvaliteten for plejen af de ældre. Det øgede fokus skal ses som forebyggende og ikke som om, der er problemer i ældreplejen, som den er nu, siger formand for sundheds- og omsorgsudvalget, Morten Gjerskov (S).

- Vi blev bekræftet i, at vi er rigtig langt på mange områder, og vi slet ikke ser samme ting i Roskilde, som man gjorde i Aarhus. Det, vi har sat i gang, er for at sikre os en kvalitetsopfølgning, siger han.