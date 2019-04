Se billedserie Stemmeværket i Hove Å ved Gundsømagle er på vej til at blive fortid. Det vil betyde, at vandrende fisk, som fx ørreden, for første gang siden 1896 vil få adgang til Gundsømagle Sø og hele Hove Å-systemet. Foto: Ib Nielsen

Efter 123 år kan ørreden vende tilbage til Gundsømagle Sø og Hove Å

42 kilometer vandløb bliver inden længe igen et muligt hjem for fisk, der trækker op for at gyde. Det vil havørreden blandt andet nyde godt af.

Det er Hove Å, der er tale om, og åen strækker sig blandt andet helt ind til Råmosen i Ballerup og til de store våde områder ved Sengeløse, Fløng og områder nord for Holbækmotorvejen i Høje Taastrup Kommune fra udløbet til Roskilde Fjord i Salvadparken mellem Jyllinge og Roskilde. Adgangen til åen kommer, fordi Roskilde Kommune ifølge vandplanerne for Roskilde Fjord er pålagt at etablere en faunapassage i åen og et gammelt stemmeværk rives derfor ned.

Syd for Gundsømagle ved Gundsøgård har der i hvert tilfælde siden 1896 ligget et stemmeværk, hvor der i tidernes morgen også var etableret en ålekiste, som i de gode år fra omkring 1900 til 1924 ifølge Egnshistorisk Forening årsskrift fra 2014 fangede en-to tons ål.

I Roskilde og Omegns Lystfiskeklub er Uffe Clemmensen glad for, at der kommer adgang.

- Det betyder jo, at fx ørreden med tiden vil vandre op og måske endda finde gode gydepladser. Vi har planer om måske at restaurere et eller flere af de små tilløb til åen, således at der bliver gode gydeforhold, så vi ser frem til, at der kommer den mulighed, siger han.

Stemmeværket har sikret en rimelig konstant størrelse på Gundsømagle Sø. I forbindelse med etableringen af faunapassagen bliver der også etableret en ny spærring, således at vandstanden i Gundsømagle Sø fortsat kan reguleres. Den nye spærring kommer til at ligge lige på den vestlige side af Hejnstrupvej, men modsat den gamle vil der blive etableret mulighed for, at fiskene kan komme op.

Selv om det gamle stemmeværk ikke længere vil have en funktion, så bevares dele af det af kulturhistoriske årsager. Hvor meget der bevares aftales med Roskilde Museum.

- Det bliver jo dejligt, at fiskene kan komme op, når man nu laver noget andet end det vandfald, som det gamle stemmeværk laver i dag. Jeg håber bare, at museum og kommune kan blive enige om at bevare en del af de gamle stemmeværk, så folk i fremtiden kan opleve det og ikke mindst være i stand til at gå over den »bro«, der er oven på stemmeværket. Vores foreningsmedlem Jørgen Skov Larsen i Østrup har også indvilliget i, at han gerne vil opbevare de dele af det gamle stemmeværk, som bliver fjernet. Det håber vi da, at museet og kommunen vil være med til, siger Ib Nielsen fra Gundsø Egnshistorisk Forening.

Ib Nielsen var forfatter til en længere artikel om stemmeværket i foreningens årsskrift i 2014.

Fjernbetjening Arbejdet bliver udført i løbet af 2019, og kommunen har fået lidt mere end 1,2 millioner kroner af staten til at udføre projektet.

- Vi håber, arbejdet kan laves i sommer, hvor vandstanden er lav. Det nye stemmeværk bliver, som det gamle, med manuel betjening af folk fra vores materielgård. Med tiden arbejder vi dog på at få gjort det automatisk, så det kan fjernbetjenes, siger miljømedarbejder i Roskilde Kommune, Lars Gøtterup. Artiklen blev førstegang bragt på sn.dk som +historie den 15. februar 2019. Nu kan du læse den gratis.