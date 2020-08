Det er Roskilde ungebyråd som har talt højt nok til at de voksne har lyttet. De unge vil have en skøjtebane som de kan samles om, om vinteren og den kommer nu. Roskilde Handel søger foreninger, som vil stå for salg af mad og drikke i hytterne ved skøjtebanen. Foto: Allan Nørregaard

Efter 11 år og opråb fra de unge: Skøjtebane åbner på torv

Endelig sker det. Roskilde får efter 11 år uden en skøjtebane igen is under klingerne, når der den kommende vinter bliver opsat en skøjtebane i bymidten. Det står klart efter, at Roskilde Kommune har støttet Roskilde Handel med 155.000 kroner til banen, og Roskilde Handel af egen lomme har fundet de resterende kroner til at nå i mål.

- Det er sikkert, der kommer en skøjtebane med rigtig is. Vi ved endnu ikke, om det bliver på Stændertorvet eller Hestetorvet, siger formand for Roskilde Handel, Torben Stevold.

Sikkert er det, at banen kommer til at stå i december, januar og februar. Banen har været et ønske fra ungebyrådet, som har haft stort fokus på mødesteder i byen. De unges fokus fik udvalget for vækst, erhverv og globalisering i Roskilde Kommune til at finde pengene til projektet.