Det ser ud til, at alarmen forhindrede et indbrud hos Halifax i Roskilde. Foto: Kim Rasmussen

Effektiv alarm: Halifax slap med skrækken

Roskilde - 24. juli 2020 kl. 10:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var formodentlig en alarm, der endte med at forhindre, at der kom »gæster« på Halifax i Roskilde natten til fredag, længe efter at restauranten i Skomagergade var lukket.

Alarmen gik ved halvtotiden natten til fredag. Udenfor kunne man se, at nøgleboksen var blevet brudt op, og nøglerne er derefter blevet brugt til at åbne døren, men intet tydede umiddelbart på, at der havde været nogen indenfor i restauranten, så gerningsmanden er formentlig blevet skræmt af alarmen.

Tidligere på ugen var en gerningsmand på spil lige i nærheden, i Støden, hvor der blev brugt samme metode til at begå indbrud. I That's Amore var der en ubuden natlig gæst, som var kommet ind efter først at have ødelagt den udvendige nøgleboks.