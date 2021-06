Kino Ro's Torv har tidligere vist Champions League-fodbold på det store lærred, og nu er der også mulighed for at nyde EM-slutrunden i biografens rammer. Foto: Thomas Olsen

EM-bolden ruller i Kino

Roskilde - 10. juni 2021 kl. 15:17 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Selvom det ikke sker uden for i sommersolen, bliver det alligevel muligt for roskildensere at opleve EM-kampene med det danske landshold på storskærm. Kino Ro's Torv viser nemlig de tre gruppekampe med danskerne i biografens store sal.

- Når det nu ikke blev til noget på Stændertorvet eller Hestetorvet, vil vi gerne tilbyde en god oplevelse og en fed stemning til EM, siger biografdirektør Poul Hübertz om forestillingerne.

Biografvisningerne af Danmarks kampe er blevet til i et samspil med Viaplay, som Kino Ro's Torv også tidligere har blændet op for Champions League og Formel 1 i samarbejde med. Indtil videre er kun de danske gruppekampe sat på plakaten, men de bliver højst tænkeligt blot begyndelsen på EM-festen i Kino.

- Hvis Danmark går videre, satser vi på at køre det videre. Jeg kunne godt forestille mig, at vi også viser semifinalen og finalen, fortæller Poul Hübertz om tankerne for den videre turnering.

Håber på fuldt hus Selv med den spritnye genåbningsaftale på plads er biograferne stadig underlagt visse restriktioner for den nærmeste fremtid. For Kino betyder det, at man kan have plads til mellem 150 og 200 gæster til visningerne af fodboldkampene, og trods omstændighederne er målet selvfølgelig en sal fyldt med fodboldfans.

- Vi håber på fuldt hus. Vi har allerede rundet 50 solgte billetter til lørdagens kamp mod Finland og håber på endnu flere til de to næste kampe. Og så er der jo også mange, der tager beslutningen på selve dagen, siger Poul Hübertz.

Biografdirektøren nævner derudover muligheden for, at en dansk sejr i første kamp kan fyre endnu mere op under de rød-hvide fodboldfans' lyst til at opleve resten af kampene på en større skærm.

Heineken-giveaways Samtidig vil der for biografgæsterne være chance for at stikke af sted med giveaways fra Heineken, da ølfabrikanten er officiel partner til EM og til lejligheden har leveret en omgang lækkerier, som man kan være heldig at få fingrene i.

- Så der sker lidt sjov og ballade med publikum der. Og så kan vi bare tilbyde et fedt lærred, en god oplevelse og en intens stemning til kampene, fortæller Poul Hübertz.

En sportsbegivenhed er selvsagt et andet væsen end en typisk filmforestilling, indrømmer biografdirektøren, men hos Kino Ro's Torv føler de sig godt klædt på, og der er således både drikkevarer på køl og lækre snacks på lager, så man kan komme i perfekt kampstemning. Og så har kiosken åbent i pausen, hvis man får brug for friske forsyninger til den næste halvleg.

