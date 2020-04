Roskilde Dyrskue rammes også af forbuddet mod store forsamlinger og må aflyse dette års udgave. Foto: Hans-Jørgen Johansen Foto: Hans Jørgen Johansen

Dyrskuet aflyst: Vender tilbage i 2021

Roskilde - 06. april 2020
Af Lars Ahn Pedersen

Roskilde Dyrskue skulle have fundet sted på Dyrskuepladsen i weekenden efter pinse, den 5.-7. juni, men må lige som Roskilde Festival, der skulle have været afviklet samme sted tre uger senere, sande, at det ikke bliver til noget i år, efter at forbuddet mod store forsamlinger er blevet forlænget frem til og med august.

På Roskilde Dyrkues facebookside står der følgende besked:

"Teamet bag Roskilde Dyrskue er meget kede af at måtte aflyse årets dyrskue på grund af situationen med coronavirus i Danmark.

Vi ved, at det er en begivenhed som mange har set frem til – for nogle er det måske endda årets begivenhed. Det er det i hvert fald for os! Sommeren plejer at starte med Roskilde Dyrskue, sådan bliver det desværre ikke i 2020.

Tak til alle jer mange standholdere, dyreudstillere, frivillige, samarbejdspartnere, leverandører og gæster, som har været fantastisk positive og sammen med os hele vejen håbet på, at vi skulle ses denne sommer.

Vi vil nu gå i gang med at forberede et storslået Roskilde Dyrskue 2021. Vi slår dørene op igen 4.–6. juni 2021 og glæder os til at se jer alle sammen på Dyrskuepladsen i Roskilde.

Indtil da: Pas på jer selv og hinanden."