Boligselskabet ønsker at gennemføre en mere omfattende modernisering af boligerne ved Fælledvej, fordi det samlet set vil blive billigere og mere sikkert fremfor at udføre arbejdet etapevis.

Send til din ven. X Artiklen: Dyrere renovering ved Fælledvej: Udskifter både tage og kloaker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dyrere renovering ved Fælledvej: Udskifter både tage og kloaker

Roskilde - 17. februar 2021 kl. 15:30 Kontakt redaktionen

Renoveringen af boligselskabets to bebyggelser Korsgården og Fælledgårdene ved Fælledvej blevet betydeligt dyrere end først beregnet, fordi arbejdet er blevet langt mere omfattende.

Den samlede pris er ialt vokset med 80 mio. kroner, og det giver en gennemsnitlig månedlig huslejestigning på 300 kr. om måneden for en normalt lejlighed på 70 kvm.

Da projektet onsdag skulle godkendes i Roskilde Byråd gav det dog anledning til en debat med kritik fra bl.a. Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Susanne Lysholm (El) var imod, fordi der nu igen nedlægges mindre og billige lejligheder i byen.

- Jeg savner et større samlet overblik over den generelle boligsituation i Roskilde, før det er muligt at tage stilling til dette projekt, sagde hun.

Merete Dea Larsen (DF) var imod, fordi den forhøjede pris efter hendes opfattelse er et udtryk over 'overophedning i byggeriet'.

Udvidet projekt

Til byrådets møde havde Boligselskabet Sjælland fremsendt en ny redegørelse om, hvorfor prisen for renoveringen er vokset så meget.

- Noget af stigningen skyldes højere priser på arbejdet, men det er dog kun 5 pct. af fordyrelsen, hedder det i redegørelsen.

Langt den største del af stigningen skyldes, at renoverings-projektet er blevet udvidet kraftigt.

En ny undersøgelse har vist, at forsyningsledningerne er i meget dårlig stand, så det ikke er nok at 'fodre dem med en ny strømpe', der skal helt nye kloaker og faldstammer til indenfor en kortere årrække.

Da boligselskabet har fået mulighed for at få andel i pengene hos Landsbyggefonden nu, ønsker man derfor at gennemføre hele denne fornyelse på én gang. Det vil samlet set være billigere, end hvis arbejdet skal laves i etaper efterhånden.

Asbest i taget

Samtidig indeholder de gamle tage på Korsgården asbest. Når der skal skæres hul i dem for at installere elevatorer og ny ventilation, vil det give en kraftig og farlig forurening. Derfor er den bedste løsning nu at lægge helt ny tag.

- For os er det helt afgørende, at beboerne selv har ønsket at få gennemført disse forbedringer hurtigst muligt, forklarer direktør Bo Jørgensen fra boligselskabet.