Lena Shmorhun og hendes mand, Andriy, har efterhånden brugt mange penge på el-ladcykler. De kan ikke parkere sikkert ved Roskilde Station, og det gør det svært at fortsætte togpendlingen frem for at anskaffe endnu en bil.

Dyr pendling: Ladcykler er jaget vildt på stationen

Roskilde - 20. december 2019 kl. 15:31 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ved at være svært for familien Shmorhun at holde fast i kun at have en bil.

Foreløbigt har det kostet dem to el-ladcykler på en måned, at Andriy Shmorhun afleverer børn morgenen med ladcykel for at køre til stationen og tage toget på arbejde.

El-ladcykler er i høj kurs blandt cykeltyve, og der er ikke et sikkert sted at parkere dem på Roskilde Station. Der er ikke plads i den aflåste cykelparkering, så de er henvist til de åbne cykelstativer, og her har tykke kædelåse ikke været nogen hindring for tyvene.

I sidste uge købte familien Shmorhun alligevel deres tredje el-ladcykel, men det bliver også den sidste.

- Vi vil gerne være miljøvenlige, så vi vil ikke have to biler, når nu det er muligt for den ene af os at tage toget på arbejde. Men hvis den tredje cykel også bliver stjålet, vil vi overveje at købe en bil mere, siger Lena Shmorhun.

Intet at gøre Hun har skrevet til DSB og Roskilde Kommune, men der er ikke udsigt til sikrere parkeringsforhold for ladcykler.

DSB beklager, men kan ikke stille familien noget i udsigt på grund af pladsmangel og anbefaler en sikkerhedsgodkendt lås, som familien har benyttet uden held.

Roskilde Kommune kan heller ikke gøre noget og forklarer, at der er begrænsede muligheder for overvågning af cykelparkeringspladserne, som familien også har foreslået.

- Jeg er sikker på, at det ikke kun er os, der har prøvet det. Så hvis vi får skabt mere opmærksomhed om det, kan de måske alligevel overveje at finde en mulighed, siger Lena Shmorhun.

Tyverierne er anmeldt til politiet, men her er der heller ikke meget opmuntring at hente.

- Politiet har sagt, at vi skal lade være med at parkere på stationen. Men altså, jeg kan jo også bare parkere den derhjemme og så stå og kigge på den, siger Lena Shmorhun.