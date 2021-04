Speedbåden var gjort forårsklar og var lige til at sætte i vandet.

Dyr motorbåd efterlyses

Båden var blevet klargjort efter vinteren og var ved at være klar til at komme i vandet, men befandt sig stadig på en trailer i en hal i Møllehaven - i hvert fald indtil lørdag aften. Da ejeren af båden anmeldte tyveriet, havde han haft anledning til at gennemse optagelserne fra videoovervågningen af hallen, og de viste tre mørkklædte personer, som dukkede op omkring klokken 22.15 i en stor firhjulstrækker, som de spændte bådtraileren på og kørte væk i. På optagelserne kunne man også aflæse nummerpladen på bilen, men det var ikke til megen nytte, eftersom nummerpladerne rettelig skulle sidde på en anden bil, hvorfra de var stjålet.