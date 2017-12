Dyr helikopter-løsning kan give grimmere supersygehus

- De støjgener, helikopterlandinger vil påføre naboerne, gør, at vi siger, at den ikke kan ligge der. Vi har foreslået, at de kan placere landingspladsen vest for sygehuset, men der vil regionen ikke have den, siger Flemming Christensen (K), borgmester i Køge.