Dyr aflastning bekymrer politikere: - Vi synes ikke, det helt var det, vi besluttede

Jette Henning (S), formand for skole- og børneudvalget, er bekymret over, at taksten for aflastningspladser stiger med over 50 procent det første år.

Roskilde - 22. oktober 2020 kl. 19:38 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

For at få aflastningen for familier med børn med særlige behov til at løbe forsvarligt rundt både økonomisk og fagligt besluttede byrådet i juni at samle alle pladserne på specialinstitutionen Bjerget i Trekroner. Det betyder, at aflastningen for større børn og unge på Margrethehøj lukker. I stedet for først at flytte børnene til et andet sted hen og derefter til Bjerget, når der er bygget til, er der nu fundet en midlertidig løsning, så aflastningen kan flytte direkte til Bjerget.

Så langt, så godt. Et underskud på over to millioner kroner fra Margrethehøj følger også med flytningen. Det betyder, at taksten for aflastningspladserne stiger med over 50 procent det første år, fra 5300 til 8300 kroner pr. døgn.

- Det er vi bekymrede for i skole- og børneudvalget. Nogle af os synes heller ikke, det helt var det, vi besluttede i juni måned, siger udvalgsformand Jette Henning (S).

Indhentet af fortiden På den ene side kan det være rimeligt nok, at et merforbrug bliver afspejlet i prisen for de kommuner, der benytter aflastningen. Problemet er, at det kan føre til, at pladserne står tomme.

- Vi er bekymrede for, at det vil betyde, at man ikke vil bruge tilbuddet, fordi det er for dyrt. Det er jo ikke det, der er meningen. Meningen er, at vi skal have et bæredygtigt tilbud. På denne her måde bliver vi indhentet af et merforbrug i fortiden, som bliver lagt oven i taksten, siger Jette Henning.

Skal ikke udenbys Prisstigningen gælder dog kun i 2021. Og udvalgsformanden glæder sig trods alt over, at det lykkes at bevare aflastningen i Roskilde, så man ikke skal købe pladserne udenbys.

- Det er rigtig positivt, at det er lykkedes os at finde en langsigtet løsning om at få et samlet aflastningstilbud til børn i Roskilde Kommune. På et tidspunkt var der jo tale om, hvad man skulle gøre med Margrethehøj, fordi det ikke var rentabelt, siger hun.

Det var som en del af kommunebudgettet for 2020, der blev afsat otte millioner i 2021-2024 til et permanent aflastningstilbud.