Dyk med ned i Roskildes sagn i ny podcast

Vidste du, at et slangelignende monster for mange år siden huserede i kilderne under Roskilde? Eller at det var Fanden selv, der engang slog kløerne i den mærkelige sten, som står i Palæhaven ved Stændertorvet?

Det lyder måske som noget fra en fantasyfilm, men faktisk er historierne blot eksempler på nogle af Roskildes mange gamle sagn.

Disse gamle sagn har nu fået nyt liv i en moderne form. De er nemlig blevet til korte podcasts.

- Jeg synes, det er sjovt at fortælle gode historier, og jeg har været fascineret af de her historier. Det synes jeg også, at andre skulle prøve at være, siger Karina Kalstad, der er hjernen og fortællerstemmen bag podcasthistorierne.

De kan findes på Spotify under titlen »Roskildes sagn og historier«.

- Og så har Roskilde bare de her overnaturlige fortællinger og spøgelseshistorier, som var lige til at gå i gang med, lyder det.

Speciel stemning Karina Kalstad kommer fra Hvalsø, men bor i dag tæt ved Roskilde Domkirke med sin mand og sine børn. Her er hun blevet bidt af Roskildes legender, der mange gange besidder et overnaturligt præg, som især børn bliver draget af.

- Det har været fedt at have den der stemningsfulde, lidt gyser-agtige stemning, hvor man lige kan mærke, man alligevel bliver lidt bange, fortæller hun om sine egne drenges reaktion på historierne.

Selvom Karina Kalstad aldrig har skrevet eller produceret noget lignende før, kan forkærligheden for den type historier dog godt spores tilbage.

- I mine teenageår elskede jeg Dennis Jürgensens uhyggelige historier og læste alle bøgerne. Jeg elsker en god historie, siger hun.

Podcast til gåturen Men hvorfor skulle det lige netop være i podcastgenren, at historierne skulle udfolde sig?

- Jeg synes, at podcast kan noget. Man kan faktisk være på stedet og samtidig høre historien. Det, syntes jeg, var vildt inspirerende, siger Karina Kalstad, der håber, at lyttere vil tage en gåtur blandt de sagnomspundne steder i Roskilde med hendes udsendelser i ørene.

Hun er også selv flittig forbruger af podcasts, hvor der bliver lyttet til afsnit om både true crime og selvudvikling på gå- og løbeture. Processen med selv at kaste sig ud i podcasts helt fra bunden havde dog bump på vejen.

- Tre uger inden udgivelse kunne jeg hverken samle udstyr eller noget som helst, men jeg har en god ven, som også laver podcast. Og han kom og hjalp mig med at komme udover rampen, siger hun.

- Så er det bare at gøre det. Og det er jo ligesom at lege for mig. Jeg glemmer tid og sted, når jeg sidder og skal fortælle de her historier og nørder med redigeringen, siger Karina Kalstad.

Hun håber også på at lave mere podcast i fremtiden - og om flere forskellige emner.

Roskildes mange sagn Indtil videre er fokusset dog rettet mod Roskildes sagn. Karina Kalstads podcastserie byder for nuværende på korte historier om genfærdet Helhesten, uhyret Basilisken og stenen kaldet Fandens fingre, men der er flere at tage fat i.

- Roskilde har mange sagn stadigvæk og desuden meget historie i forhold til vejnavne. Og kilderne vil jeg vildt gerne lave flere historier omkring, siger Karina Kalstad.

I det hele taget har Roskildes nye podcaster fået blod på tanden.

- Jeg gør det her, fordi jeg synes, at det er vildt sjovt, og jeg kan ikke lade være. Det handler om at turde gøre noget, man drømmer om og brænder for, og gå efter de idéer, man har, siger hun.

Samtidig håber hun især at skænke unge lyttere en eventyrlig fortælling.

- Vores naboer har tre drenge, hvor den mindste er seks år, og han sagde efter Helhesten, »du må ikke gå ud om natten, hvis du hører hestehove og hestevrinsken«. Det er lige præcis det, jeg gerne vil ramme med de her historier, siger Karina Kalstad.