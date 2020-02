Dyhr & Boel på inspirationstur

Partilederen var ude for at hente inspiration op tilSF's landsmøde, hvor socialpolitikken på dagsordenen, og første stop var den socialøkonomiske virksomhed i Sct. Hans Have. Her understregede Pia Olse Dyhr, at den milliard kroner, der er afsat til at styrke det psykiatriske område, ikke kun skal bruges på sengepladser, men det det psykiatriske område i bred forstand, således at den økonomiske saltvandsindsprøjtning også kan understøtte initiativer som Sct. Hans Have.