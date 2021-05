Dybe jordvarmeboringer er fremover politikernes bord

Frygten for, at noget kan gå galt og føre til forurening af drikkevandet, får nu politikerne i klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune til at gøre sager om dybe jordvarmeboringer til politiske sager frem for, at de »bare« bliver godkendt i forvaltningen.

- Vi vil gerne have mere styring med, hvor vi laver de dybe jordvarmeboringer. Det vil vi for at sikre os, at vi ikke tillader dem steder, hvor vi i fremtiden kunne få behov for at hente rent drikkevand. Begge behov er væsentlige, men vi har fx hørt bekymringen udtrykt fra vandværker i Jyllinge i forbindelse med, at der er givet tilladelse til dybe jordvarmeboringer i det nye kvarter mellem Værebrovej og Møllevej, siger formand for klima- og miljøudvalget, Karim Arfaoui (S).