Skønhedsklinikken Cliuniq har efterhånden samlet en større stak bøder ved at insistere på at holde åbent. Foto: Kristian Jørgensen

Dusinet fuldt for skønhedsklinik som igen og igen overtræder corona-forbud

Skønhedsklinikken Cliuniq i Roskilde fik mandag middag sin 12. bøde for overtrædelse af restriktionerne om at holde lukket for at nedbringe smitte med Covid-19.

Ved mandagens tilsyn var det fjerde gang inden for en uge, at klinikken holdt åben trods lukkeforbuddet. For 12. gang måtte politiet hive bødeblokken frem og sigte dem 34-årige mand og den 32-årige kvinde for at bryde reglerne.