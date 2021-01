Se billedserie Dette bilvrag har tilbragt i omegnen af tre uger på p-pladsen ved fuglereservatet ved Gundsømagle Sø i Østrup. Foto: Lars Kimer

Dumpet »lig« pynter ikke på parkeringsplads

Roskilde - 08. januar 2021 kl. 14:14 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Gæsterne til Fugleværnsfondens reservat i Østrup ved Gundsømagle Sø har de seneste par uger haft lidt sværere ved at finde plads til at parkere bilen, for midt på p-pladsen holder et bilvrag, der tydeligvis er »afleveret« af nogen, som gerne ville af med det.

- Det er jo ikke det kønneste, og det er desværre ikke første gang, vi har fået glæden af et bilvrag på p-pladsen. Sidste gang var bilen tilmed brændt af, fortæller Jens Pedersen fra den gruppe af frivillige, som hjælper Fugleværnsfonden med at passe på reservatet.

I julen og nytåret har der været et kæmpe pres på p-pladsen. En del af dagene har besøgende endda måttet parkere i rabatten på selve Store Valby Vej.

- Det er jo lidt ærgerligt, at det er det syn, som møder vores gæster. Vi har anmeldt det til politiet, og så håber vi, at de kan finde ejeren eller på anden måde få bilen fjernet, siger Søren Ring, naturforvalter i Fugleværnsfonden med ansvaret for blandt andet reservatet ved Gundsømagle Sø.

Fjerner bilen snart Bilen er smidt uden nummerplader, så dem, der har stillet bilen, ønsker næppe at få den retur.

- Vi arbejder på at finde ejeren af bilen via stelnummeret. Som udgangspunkt er bilen ejerens ansvar. Kan vi ikke finde en ejer, så har vi et samarbejde med nogen, som kan sørge for at sende bilen til ophugning, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Han forventer ikke, at der går lang tid, før bilen bliver fjernet.

- Vi har ikke kunnet identificere en ejer endnu, så min forventning er, at vi kontakter dem, vi samarbejder med om at fjerne biler fra offentlig vej, og så er bilen væk senest i begyndelsen af næste uge, siger Bjerregaard.

Bilen mangler både motorhjelm, airbags og nummerplader, og politiet fik den første anmeldelse om bilen den 18. december.