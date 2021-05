Se billedserie Ganger gav hele to koncerter, da Gimle i Roskilde genåbnede efter fem måneders nedlukning. Foto: Anders Ole Olsen

Du tror det er løgn: TV-hold kom ind midt under koncert

Roskilde - 07. maj 2021 kl. 08:46 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Køen ved indgangen var længere end til den ved baren, da Gimle torsdag genåbnede efter fem måneders nedlukning. Det gik dog rimelig tjept med at få tjekket publikums coronapas og ID ved indgangen, og så kunne opmærksomheden ellers vendes mod det danske band Ganger, som gav hele to koncerter på en aften.

Den oprindelige koncert skulle have fundet sted den 20. marts, men blev allerede i februar flyttet, fordi bandet ikke havde mulighed for at øve sammen. Tilfældet ville, at den nye dato blev den 6. maj, som skulle vise sig at være præcis den dag, hvor spillestederne måtte åbne igen.

Det betød, at der var ekstra fokus på både Gimle og Ganger, og DR valgte at lave flere indslag fra spillestedet til sine nyhedsudsendelser, både i forbindelse med forberedelser og lydprøven til den første koncert klokken 18 og under den anden koncert klokken 21.

Spillestedsleder Lars Slot blev interviewet og måtte efterfølgende på Facebook understrege, at Gimle ikke havde fået »mængderabat« eller »to for en« med Ganger, som det blev antydet på DR, men havde betalt fuldt honorar for begge koncerter.

En reporter og en kamerahold fra DR kom ind midt under den sene koncert med Ganger for at lave et live-indslag, mens bandet var i fuld gang med at synge. Foto: Lars Ahn Pedersen

Ligeledes fik publikum til den sene koncert den besynderlige oplevelse, at et tv-hold med en reporter og en kameramand kom ind i salen i forbindelse med et live-indslag til tv-avisen og begyndte at interviewe en publikummer, mens Ganger var i fuld gang med at synge et nummer.

Bandet lod dog til at være indforstået med forstyrrelsen, da de tog det i stiv arm og sang, som om intet var hændt.

En publikummer blev interviewet til tv-avisen under koncerten. Det hele virkede dog aftalt på forhånd, og Ganger sang, som om intet var hændt. Foto: Lars Ahn Pedersen

