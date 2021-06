Der bliver alligevel storskærms-arrangement på Hestetorvet til Danmarks kamp i dag mod Belgien. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Du skal være hurtigt: Kun 1000 kan komme til fodboldfest på torvet i dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Du skal være hurtigt: Kun 1000 kan komme til fodboldfest på torvet i dag

Roskilde - 17. juni 2021 kl. 10:39 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Roskilde får alligevel sin fodboldfest.

I forrige uge pakkede Roskilde Handel klaphatten væk da DAGBLADET spurgte til, om byen fik et storskærms-arrangement.

Men nu har klaphatten fået en anden lyd.

Allerede i dag vil der være storskærm på Hestetorvet.

- Vi trak lidt i nogle tråde, og natten til onsdag, klokken 01.00 kom mailen med tilladelser og så skulle vi handle hurtigt, siger formand for Roskilde Handel, Torben Stevold og fortsætter;

- Da vi i DAGBLADET fortalte, at vi ikke kunne holde storskærms-arrangementet af hensyn til sikkerheden blev vi kontaktet af et firma, Combizz Event, som forklarede os, at det kunne de sagtens stå for, så dem har vi hentet ind og på bare et døgn er vi nu helt klar, siger Stevold.

Det er helt gratis at deltage, men der er kun plads til 1000 deltagere af hensyn til coronareglerne. Og det bliver et arrangement, hvor man skal sidde ned. Og man skal have et gyldigt corona-pas for at komme ind.

Og det er først til mølle. Pladsen åbner allerede klokken 15, tre timer før Danmark skal spille mod Belgien.

Hegnet omkring »fodbold-byen« er allerede stillet op og der er sat sort dug op hele vejen rundt, så dem der kommer for sent til at få en plads, vil have lidt svært ved at holde fest uden for hegnet.

Inden for hegnet må man ikke have egne mad og drikkevare med, men de kan naturligvis købes på pladsen.

Arrangementet gentages den 21. juni, når vi klokken 21 skal spille mod Rusland.