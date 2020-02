Drop-in frisør fejrer fødselsdag

- De første par år er gået rigtigt godt. Folk i Viby har taget fint imod mig og mit drop-in koncept. I begyndelsen havde jeg selvfølgelig lidt tid, hvor jeg ventede på, at kunderne »droppede ind« i min salon, men med en nyåbnet butik var der masser af ting, jeg skulle have på plads, så jeg havde nok at se til, siger han.

Efter to år har Bülent Bardak dog ikke meget ventetid i Viby Center Salon længere, da kundestrømmen har fundet et fast leje med for fordeling mellem kunder med og uden tidsbestilling - for det er nemlig også muligt at lave tidsbestilling til en klipning.