Se billedserie Pil Anna Roar Meier (tv) har sat sig for at fortælle historien om Margrete 1. og hendes forhold til den svenske adelsmand Abraham Brodersen. Det skal ske i en virtual reality-film, der er optaget i Roskilde Domkirke. Her ses hun med Michelle Fyrstenberg, som hun har stiftet projektet ArtCat sammen med. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Dronningens glemte forhold bliver til virtual reality-film

Roskilde - 03. oktober 2021 kl. 15:35 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Oven på coronaen bliver flere og flere kulturtilbud også udtænkt og gjort tilgængelige virtuelt, og netop den form danner rammen om en ny film, som forleden blev optaget i Roskilde Domkirke.

Ført an af historie- og kulturformidlingsstuderende Pil Anna Roar Meier var iværksætterprojektet ArtCat, som støttes af Københavns Universitet, nemlig forbi domkirken for at optage en virtual reality-film, der skal fortælle historien om Margrete 1. og hendes forhold til den svenske adelsmand Abraham Brodersen. Og der er tale om en saftig historie.

- Det er en hammerspændende fortælling med alt, hvad der ligger i en god historie. Der er lidt kærlighed, der er en fortælling om henrettelse uden rettergang, et mystisk forhold, ingen rigtigt vil belyse, og så en efterfølgende genrejsning af en slagen mands eftermæle. Og så er det en historie om, hvordan nogle har valgt at tolke, at drabet og henrettelsen af den her svenske adelsmand faktisk førte til det oprør, der i sidste ende gjorde, at Kalmarunionen faldt fra hinanden, fortæller Pil Anna Roar Meier, der er CEO i ArtCat.

Gemt væk i historien Margrete 1. er disse dage på manges læber grundet den stort anlagte spillefilm om hende, der for nylig havde premiere i biograferne.

VR-filmen er en faghistorisk produktion, hvor målet er at nuancere dronningens liv yderligere ved at berette om en personlig relation, som ellers så ud til at være på vej i glemmebogen.

- Den her film går ud på at fortælle om en historie, der er blevet gemt lidt væk i Danmarkshistoriens arkiver, og som i hvert fald ikke er blevet behandlet eller offentliggjort. Nemlig historien om, at der muligvis har været en nær, måske endda kærlighedsrelation mellem Margrete 1. og den svenske adelsmand og rigsråd Abraham Brodersen. Kildematerialet er ikke blevet behandlet med henblik på at kortlægge den her relation siden 50'erne, så vi syntes, det var på tide at give historien plads i bøgerne, siger Pil Anna Roar Meier om projektet.

Ifølge rygterne skulle Abraham Brodersen ligge begravet i Roskilde Domkirke med hoved og krop fra hinanden, da han endte med at blive henrettet og halshugget.

Det skal dog understreges, at der er mange forbehold at tage, når det kommer til at genfortælle historierne fra dengang. Pil Anna Roar Meier påpeger, at der dog netop kan være brug for et sæt friske øjne på sagen.

- Når man behandler historie og historieskrivning, så har man en idé om, at den er blevet skrevet én gang, og så er det rigtigt. Men man behandler jo kilderne ud fra sin samtid. Og der ikke er nogen, der har behandlet den her problemstilling siden 1950. Der er altså gevaldig forskel på det samfund, vi levede i der, og det, vi er i nu, siger Pil Anna Roar Meier.

Neddysset af mænd Pil Anna Roar Meier blev ledt på sporet af den glemte historie af en passioneret lektor på universitetet. Især Margrete 1.'s position som kvindelig regent er en detalje, der giver anledning til at løbe omstændighederne igennem igen.

- Jeg var inspireret af nogle af de her forhold, hvor det viser sig, at noget kvinderelateret historie enten har været glemt eller gemt, fordi historien er blevet skrevet af mænd. For kvinder var det meget æreskrænkende at have haft et uægteskabeligt forhold. Du må godt have det som mandlig regent, det har hoffet og offentligheden accepteret, det ville bare ikke gå den anden vej rundt. Derfor er historien ikke blevet fortalt, forklarer Pil Anna Roar Meier.

Abraham Brodersen står i historiebøgerne beskrevet som en brutal lensmand, så han havde derigennem et nært, arbejdsrelateret forhold til Margrete 1. Det forhold kunne altså have udviklet sig, og Pil Anna Roar Meier søger med filmen at lægge op til, at man som seer også stiller spørgsmål til historiens hændelser.

- Skulle en meget magtfuld 27-årig enkedronning, der kun har været igennem én fødsel, da hun var meget, meget yngre, i de resterende 30 år ikke have en relation til en mand? Hun kan være aseksuel, og hun kan være alt muligt andet, men hvor stor er chancen for det? spørger Pil Anna Roar Meier selv.

Historisk eventyrland I den kommende VR-film fra Roskilde Domkirke er der blandt andet brugt droneoptagelser, mens Pil Anna Roar Meier agerer vært og fortæller på rejsen. Filmformen giver her mulighed for en unik oplevelse.

- Mediet er simpelthen et af de fedeste redskaber til at skabe en visuel ramme, der gør, at du næsten er der selv. Det er dybest set som at få lov at blive inviteret ind i kirken og få fortællingen fortalt af en, der brænder for historien, siger Pil Anna Roar Meier, der håber, at den færdige film vil komme til at indgå i undervisningsregi.

Samarbejdet med Roskilde Domkirke faldt også hurtigt i hak for historikerne, så selvom Margrete 1. blev begravet i Sorø, fungerer domkirkens rammer stadig som de helt rette for filmen, der forventes at blive lanceret på ArtCat i 2022.

- Når man træder ind i rummet, så er det som at træde ind i et historisk eventyrland. Jeg synes, det har noget fuldstændig vildt og storslået, siger Pil Anna Roar Meier.