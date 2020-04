Det er ikke hverdagskost at se dronning Margrethe iført T-shirt til officielle begivenheder, men det skete i juli 2012, da hun var med til at sende Havhingsten ud på sommertogt. Ved siden af ses Vikingeskibsmuseets direktør Tinna Damgård-Sørensen. Foto: Thomas Olsen

Dronningen og Havhingsten

I 2004 stod hun for at navngive skibet, der er en rekonstruktion af vikingeskibet Skuldelev 2, som blev fundet i Roskilde Fjord.

Ved den lejlighed var der mulighed for at se hende iført noget så afslappet som en T-shirt, og avisens udsendte reporter kunne dengang fortælle, at det vakte forvirring blandt turisterne, som havde svært ved at finde ud af, hvem der var dronningen og i stedet tog billeder af Roskildes daværende borgmester Joy Mogensen.