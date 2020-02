Ross Buffet er lukket efter lidt over et år i Algade i Roskilde. Foto: Lars Ahn Pedersen

Drømte om en kæde: Buffet-restaurant lukket efter et år

Lidt over et år nåede Ross Buffet at holde åbent i Algade, inden nøglen blev drejet om igen. Ross Buffet slog dørene op den 1. februar 2019, og de tre ejere udtalte dengang til DAGBLADET, at de havde forhåbninger om, at det kunne blive den første restaurant i en større kæde.