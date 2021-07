Se billedserie Foto: Miklos Szabo

Drømmeteam med fire operasangere i palæets gård

Roskilde - 24. juli 2021 kl. 10:02 Kontakt redaktionen

Det kongelige Palæs gård bliver omdannet til en operasal søndag 1. august klokken 19.30, når fire sangsolister og en pianist fra Det kongelige Teater besøger byen for at give en smagsprøve fra teaterets repertoire.

Solisterne er sopranen Trine Møller, tenoren Gert Henning-Jensen, barytonen Jens Søndergaard og bassen Nicolai Elsberg. Pianist Ian Ryan sørger for den musikalske ledsagelse og konfenrencier Lars Halby kæder forestillingen sammen.

- De fire sangere udgør et drømmeteam for Opera i Roskilde 2021, siger Lars Olsen, der er formand for Roskilde Musikforening, der står for besøget.

- Det viser, hvor dansk opera står lige nu, og hvilke forhåbninger vi kan have til fremtiden, når kulturen kommer på banen igen efter pandemien.

Ifølge formanden tegner programmet for operakoncerten lovende og er samtidigt uhyre aktuelt.

- Valget af Tosca arie "Vissi d'arte" fra 2. akt af Puccinis opera giver god mening netop i år, hvor vi er på vej ud af en situation, hvor alt har været lukket ned, og mange af os har haft brug at mobilisere mange personlige ressourcer for at klare os igennem krisen, siger han.

- Samtidig er Scarpia, politimesteren i Rom i samme opera, indbegrebet af magtmisbrug, manipulation og vold over for kvinder. Hvem sagde Me Too? Det kan synes topmålet af hykleri, når han i slutningen af 1. akt synger et stort Te Deum til Guds ære, som vi også skal høre i Roskilde.

En stor udfordring for Roskilde Teater har ved planlægningen været coronarestriktionerne. Alt tegner dog lige nu til, at de sidste væsentlige restriktioner bliver udfaset 1. august, hvilket gør det muligt at holde operakoncerten som i de tidligere år. De generelle regler for god adfærd under pandemien vil selvfølgelig fortsat gælde også ved Opera i Roskilde.

Kulturminister Joy Mogensen overværer Opera i Roskilde 2021 og vil inden koncerten tale til os om kulturens betydning for et samfund i krise.

Billetter købes på www.roskildeteater.dk og ved indgangen.