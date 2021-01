Artiklen: Drømmer om at sende skoleskib ud på fjorden til sommer

Det er med inspiration fra Skoleskibet Ry, at Roskilde Oplevelseshavn og Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) har søsat deres nye fælles projekt om et formidlingsskib. Lige nu er det stadig en drøm på tegnebrættet, der er søgt midler til. Meningen er, at båden skal være en ny formidlingsplatform til oplevelser på fjorden til sommer.