Drømmen om at leve som gamer - og de irriterende forældrespørgsmål

Roskilde - 29. januar 2018 kl. 09:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lørdag morgen, klokken er omkring 9.30 og Oscar Backmann med spillenavnet Dubrarift har sat sig i gamer-stolen sammen med de fire andre fra Roskilde eSports League of Legends-hold.

- Det er min sport. Jeg drømmer om at blive bedre. Måske endda spille professionelt, siger den 15-årige knægt fra Greve, som selv vurderer, at han bruger 40 timer om ugen på LOL, som spillet kaldes.

Træner Henrik Sparrevohn er klar til at bakke de fem drenge op i dagens match mod Vadum eSport fra udkanten af Aalborg. Kampen står i det YouSee Esportligaens 2. division. Henrik er et særtilfælde i klubben, han har været med i mere end fem år. Dengang var klubben mere en blanding af netcafé og fritidsklub for spilleinteresserede drenge.

- Det var mere et mødested end et træningslokale, husker Henrik.

Ind til for ikke så længe siden var der knapt 10 LOL-spillere i klubben, men nu er der venteliste for at komme til at være på et LOL-hold.

- Vi kan mærke, at det tager fart nu. Det går langt over bestyrelsens forventninger, og det stiller jo nogle krav til faciliteter, siger Henrik.

Spillerne er ved at gøre klar. Jeg får spurgt Henrik, om der er tale om en sport. Jeg kan se, at spørgsmålet trætter ham.

- Ja det er en sport. Men det er ikke en idræt. Skak er også en sport. Dart er en sport. Men det er sport uden fysisk udfoldelse. For at være en sport skal der jo være et konkurrenceelement og det kan eSport til fulde leve op til, siger han. Allerede inden jeg har fået stillet mit næste naive forældre-spørgsmål svarer han på det.

- Det er sundt, hvis du gør det sundt. Hos os er der ingen pizzabakker og energidrik. Det er jo heller ikke det, spillerne propper sig med i fodboldklubberne. Vi påvirker vores medlemmer. Spis sundt, drik sundt, få søvn og motion. Det hjælper alt sammen med til at fremme præstationerne, når man skal præsterer. Her i klubben er der frugt og saftevand, siger Henrik Sparrevohn.

