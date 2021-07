Se billedserie Disc golf er bare super sjovt. I Åparken i Viby er der nu kommet en 10-huls bane. Hvis man tager nogle af hullerne to gange, kan man komme op på de 18 huller. Foto: Mie Neel

Drømmebane til disc golf i parken

Roskilde - 25. juli 2021 kl. 15:24 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

I Åparken er der dukket nogle gule stativer med kæder op. Det er kurve, også kaldet huller, til spillet disc golf. Banen er i brug, men de sidste detaljer mangler, og banen bliver indviet officielt den 15. august i Viby.

Det er gået stærkt med at få sat den 10 huller store bane op. I maj blev initiativgruppen samlet, og siden er der lagt mange gode frivillige timer i banen, som består af 10 huller.

Torben Breinberg fortæller, at Viby Idrætsforening kunne se, at disc golf er en sport, som er i udvikling og især er blevet populær under corona-nedlukningerne, da disc golf foregår udendørs, og det er nemt at holde afstand.

Derfor søgte idrætsforeningen efter opbakning og viden i lokalområdet. Pengene til etablering af banen er idrætsforeningen kommet med via penge fra en kommunal pulje.

Det bedste sted Mr. Disc Golf, Stephen Skriver, som er meget involveret i blandt andet disc golf-banen på Roskilde Ring, har været i Viby og har vurderet forskellige steders egnethed til disc golf bane. Han pegede på Åparken som det bedste sted og kom med forslag til bane.

- Vi gik en tur med en flytbar kurv og justerede lidt i hans forslag, forklarer Nikolaj Houg.

Gruppen har haft stor indflydelse på udformningen af banen.

- Vi har fået lov til at udleve vores drøm, siger Torben Breinberg.

Udover Torben Breinberg og Nikolaj Houg, består gruppen bag banen af Steen Gershøj. De har oplevet god støtte fra idrætsforeningen, parkens nabo Viby Skole og hjælp fra Materialgården til at montere kurvene.

- De to afdelinger af Viby Skole og Viby Friskole får hver en masse disce, så eleverne kan prøve banen, siger Nikolaj Houg og fortæller, at gruppen bag banen også gerne være med til at introducere børnene for sporten.

Ved hvert hul er der et skilt, som giver oplysninger om det. Torben Breinberg har stået for at tegne skiltene. Foto: Mie Neel

Parken på en anden måde Planen er, at disc golf bliver en del af Viby Idrætsforening, men at banen frit kan benyttes af alle.

- Jeg tror, det er godt for de unge i Viby. De kan komme lidt ud, siger Nikolaj Houg på vej mod første hul.

Der er lagt gule og røde sten, som viser, hvor man skal kaste fra.

- Man kommer i parken på en helt anden måde nu, siger Torben Breinberg og beskriver banen som en hyggebane, men med udfordringer.

Blandt andet skal man allerede ved første hul kaste op på en lille bakke for at få discen i hul. Hullerne ligger lige efter hinanden, så det er nemt at komme rundt.

- Vi vil mene, at det er den smukkeste bane, siger Nikolaj Houg.

Mere teknik end fysik Nikolaj Houg er relativ ny inden for disc golf.

- Jeg har spillet siden januar. Mine forældre spillede meget under coronaen og lokkede mig med, siger Nikolaj Houg og forklarer, at han er idrætslærer, så han blev nysgerrig på at prøve og er blevet bidt af det.

- Det er en fed sport. Den kræver ikke fysik, men teknik, siger Torben Breinberg, som har spillet siden 2018 og har spillet alle mulige steder.

Det har dog mest været i Valbyparken.

- Man bliver træt af at vente med hullerne. Der er 20.000 spillere igennem banen i Valbyparken om ugen, siger Torben Breinberg, som længe har ønsket en lokal bane.

Allerede under arbejdet med banen har mændene oplevet interesse for disc golf.

- Folk stopper og spørger om forskellige ting, siger Nikolaj Houg og fortæller, at de har oplevet et par på aftengåtur, som blev så inspireret, at de kort efter havde været hjemme og hente deres disce og var i gang.

Et godt startsæt består af tre disce. Foto: Mie Neel

Godt i gang med startsæt Planen er, at idrætsforeningen laver et startsæt med logo, som vil kunne købes til fornuftige penge i Viby sko, sport og mode.

Torben viser, hvordan et startsæt består af tre disce, putter, midrange og driver. På discene står et nummer, som viser, hvordan den bevæger sig i luften. Det kan være, at den eksempelvis drejer nemmere til venstre eller til højre.

- Alle starter med sådan et sæt og finder hurtigt ud af, at det er discens skyld og køber nogle flere, siger Torben Breinberg og griner, mens han bærer rundt på en hele rygsæk fyldt med disce i forskellige farver.

Oplysninger om banen kan findes i facebook-gruppen Viby Sjælland - Åpark Disc Golf, som allerede har godt 150 medlemmer. Derudover vil der også blive aktiviteter i klubregi gennem Viby Idrætsforening.