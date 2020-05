Driveinbiograf holder sit indtog på Dyrskuepladsen

På torsdag den 14. maj bliver Dyrskuepladsen i Roskilde forvandlet til driveinbiograf. Bag initiativet står David Sørensen og Nicolaj Rishøj Madsen, som har fået kommunens tilladelse til at disponere over en del af pladsen. Der vil de sammensætte et program, som ikke kun består af film, men også liveoptrædender med bl.a. standup. Der vil være åbent fire dage om ugen.