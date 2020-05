Roskilde Drive-in Bio åbnede torsdag aften på Dyrskuepladsen med den franske film »De urørlige«, der blev vist på en 65 m2 stor LED-skærm. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Driveinbiograf har mere i posen: - Vi lærer noget nyt hver dag

Roskilde - 15. maj 2020 kl. 14:41 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folkene bag Roskilde Drive-in Bio er allerede blevet mange erfaringer rigere og arbejder på at lave andet end at vise film efter torsdagens premiere på Dyrskuepladsen. Den 65 m2 store LED-skærm holdt stand, selv om aftensolen skinnede direkte på den, og publikum i de 30 fremmødte biler kunne nyde den franske feelgood-film »De urørlige«.

- Vi lærer noget nyt hver dag, og vi har et sindssygt godt hold, der hjælper os, så der er lidt mindre nerver på i dag (fredag, red.) end i går, siger David Sørensen, som har taget initiativ til Roskilde Drive-in Bio sammen med vennen Nicolaj Rishøj Madsen.

Plads til flere biler En af erfaringerne er, at der måske skal justeres lidt på tidspunkterne for visningerne, og at der ikke behøver at være en times pause mellem hver forestilling.

- Vi kan se, at det ikke tager så lang tid at få tømt pladsen og gjort klar til næste forestilling, som vi troede, siger David Sørensen.

Til de første forestillinger har Roskilde Drive-in Bio valgt at sætte et loft på højst 50 biler ad gangen, men det vil blive hævet til 75.

- Vi kan se, at selv om man holder længere væk, har man stadig godt udsyn, men de forreste rækker vil dog være reserveret til dem, der har bestilt på forhånd, siger David Sørensen.

Mere på bedding De to arrangører har tilladelse fra Roskilde Kommune til at være på Dyrskuepladsen frem til den 31. oktober, og de har også planer om at vise andet end film. Lige nu arbejder de på at lave comedy, koncerter, musikquiz og banko, men de har endnu ikke mulighed for at løfte sløret for, hvad der kommer.

- Vi har også brug for, at nogen støtter os, så vi enten kan gøre arrangementerne gratis eller til en pris, så alle kan betale, siger David Sørensen.

Udsigten til, at biograferne kan genåbne den 8. juni, skræmmer ikke Roskilde Drive-in Bio.

- Vi gør det her for at give folk i Roskildes opland mulighed for at komme ud at opleve noget. Vi skal udnytte den tid, vi har pladsen i, og vi har hørt fra mange, der gerne vil lave noget med os. Vi bliver ved så længe, folk gider os, siger David Sørensen.

Viser gerne nye film Roskilde Drive-in Bio viser indtil videre film, der er mindst et par år gamle. Den nyeste er »Le Mans '66«, der gik i de danske biografer i efteråret, mens »Kærlighed ved første hik« og »Gone in 60 Seconds« har 20 år på bagen. David Sørensen afviser ikke, at der kan blive vist premierefilm på Dyrskuepladsen, samtidig med at de går i biograferne, men der er dog visse udfordringer.

- En af vores udfordringer er, at vores LED-skærm ikke afspille det format, som bruges i biograferne. Hvis der kommer nye film, vil vi da gerne vise dem, og distributørerne lyder heller ikke afvisende, men jeg vil tro, at de vil prioritere deres faste kunder, biograferne, først, siger han.

Noget andet er, at mange af de store film, som skulle have haft premiere i foråret, er blevet udskudt til senere, og at filmselskaberne først nu er begyndt at finde nye datoer til dem. For eksempel har Disney ifølge Kino.dk meddelt, at genindspilningen af »Mulan«, der skulle have haft premiere i marts, kan ses i de danske biografer fra den 23. juli, mens Marvel-filmen »Black Widow« og den nye James Bond-film »No Time to Die« begge er udskudt til efteråret.

