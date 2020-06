Roskilde Drive-in Bio nåede at være på Dyrskuepladsen i en måned og har besluttet at stoppe med at vise film efter på søndag den 14. juni. Til gengæld udelukker arrangørerne ikke, at der kommer flere live-arrangementer i løbet af sommeren. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Driveinbio stopper med at vise film

Roskilde - 12. juni 2020 kl. 08:46 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en måned med film, standup, musikquiz og koncerter har folkene bag Roskilde Drive-in Bio på Dyrskuepladsen besluttet at sige farvel og tak for denne omgang - i hvert fald når det gælder filmvisningerne.

- Vi vil fortsætte med liveunderholdning og holder mulighederne åbne for standupshows og firmaarrangementer i sommer, siger en af arrangørerne David Sørensen.

Roskilde Drive-in Bio havde sin første forestilling torsdag den 14. maj og lukker officielt på søndag den 14. juni. Det er genåbningen af samfundet og ønsket om ikke at konkurrere med Kino Ro's Torv om premierefilmene, der har fået folkene bag til at træffe beslutningen.

- Vi vil gerne give Kino fred og ro til at komme i gang igen, siger David Sørensen.

Han regner bestemt med, at Roskilde Drive-in Bio vender tilbage i sommeren 2021, men det bliver dog et andet sted end på Dyrskuepladsen, som til den tid formodes at være optaget af dyrskue og festival igen.

- Det er også dyrt at leje Dyrskuepladsen, så vi vil finde et andet sted, hvor vi kan lave en biograf med en mere permanent skærm og scene. Vi har jo set, at der er grundlag for en driveinbiograf i Roskilde, men at det skal være en fast biograf, siger David Sørensen.

I lørdags var der koncert med finalisterne fra årets udgave af »X Factor«, og lørdag den 13. juni er der koncert med det lokale band Junkyard Drive, inden der sluttes af på søndag med filmene »Ternet ninja« og »Footloose«.

- Vi har haft en masse fede oplevelser og udfordringer, og der har været smæk på hele tiden. Comedy- og livearrangementer har trukket mest, og det er også dem, der har været sjovest for os at arrangere, men jeg ved ikke, om der fortsat er et marked for drivein-comedy, nu hvor meget er genåbnet, siger David Sørensen.

