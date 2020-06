Drivein-koncert aflyst

Guitarsoloerne skulle have braget ud over bilradioerne på Musicon i Roskilde lørdag aften, når rockbandet Electric Guitars skulle give koncert i selskab med Jesper Binzer fra D-A-D, Allan Vegenfeldt fra The Sandmen og Johan Olsen fra Magtens Korridorer. Nu er koncerten blevet aflyst på grund af for få solgte billetter.