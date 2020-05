Roskilde Drive-in Bio ser tiden an, når biograferne atter begynder at vise film. Arrangørerne har tilladelse til at vise film på Dyrskuepladsen frem til 31. oktober, men vil kun gøre det, så længe der er et publikum. Foto: Per Christensen

Drivein-biograf vil ikke konkurrere med Kino

Opbakningen fra Roskildes borgere var stor, da en driveinbiograf på Dyrskuepladsen blev til virkelighed. De sidste par uger har biler i hundredvis kørt over det grønne græs, hvor en storskærm har vist forskelligartede film. Men spørgsmålet er, hvor længe det vil fortsætte, i takt med at landet langsomt lukker op.

