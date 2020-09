Nu er den længe ventede udmelding om drikkevandet hos fors' mange kunder kommet. Foto: Jens Wollesen

Drikkevandet er igen rent: Slut med kogning

Roskilde - 04. september 2020 kl. 15:18 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du kan igen bruge drikkevandet normalt. Det er ikke nødvendigt at lade vandet løbe, inden du bruger det.

Det har Roskilde kommune netop meldt ud her fredag eftermiddag.

De seneste prøvesvar på analyser af drikkevandskvaliteten fra Fors viser, at kvaliteten af drikkevandet er tilfredsstillende. Derfor ophæver Roskilde Kommune anbefalingen om at koge drikkevandet, et forbud, som har været siden tirsdag for de rundt regnet 70.000 mennesker, som får drikkevand fra Fors. Kommunen slår fast: koldt vand direkte fra hanen kan igen bruges til at drikke, lave mad og vaske op.

I de kommende uger vil Fors overvåge vandkvaliteten dagligt.

Fors forsøger at kontakte alle relevante forbrugere via SMS, hjemmeside og sociale medier. Roskilde Kommune opfordrer til at give beskeden videre til naboer og familie - især til de, der ikke bruger digitale medier.

Fors undersøger, hvad årsagen til forureningen er. Den er endnu ikke fundet.

- Hos Fors har vi skærpet fokus på at opspore den mulige årsag til forureningen, så vi undgår lignende situationer. Desværre kan vi endnu ikke sige, hvad den præcise årsag til forureningen har været. Vi kører med et udvidet prøvetagningsprogram af drikkevandet, og det fortsætter vi med, indtil vi i samarbejde med kommunerne vurderer, at vi igen kan følge de almindelige procedurer, fortæller produktionsdirektør i Fors, Henrik Correll.