Selv om seks vandværker vil have en mere restriktiv ny indsatsplan for drikkevand, her Erik Krøll fra Værebro Vandværk ved deres seneste nye boring. Formanden for klima- og miljøudvalget, Karim Arfaoui (S), så gerne at kommunen tog en mere restriktiv holdning ved fx udlægning af områder til boliger.

Drikkevand i fare: Udvalgsformand vil tilbage til forsigtighedsprincippet

Roskilde - 30. januar 2021 kl. 06:31 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Roskilde bør gå mere tilbage til at bruge forsigtighedsprincippet, når kommunen laver tiltag på det miljøpolitiske område. Det ønske kommer fra formanden for klima- og miljøudvalget, socialdemokraten Karim Arfaoui.

- Hvis vi med en beslutning laver uoprettelig skade på vores miljø, så skal vi ikke gøre det. Jeg så gerne, vi gjorde forsigtighedsprincippet moderne igen, siger Karim Arfaoui, da DAGBLADET taler med ham om bekymringerne for drikkevandet i den nordlige del af kommunen.

Seks vandværker udtrykker bekymring for, om den nye indsatsplan for drikkevand fra kommunens hånd bliver restriktiv nok og dermed kan ende med ikke at beskytte drikkevandet.

Hæv afstandskravet Vandværkerne ser for eksempel gerne, at afstandskravet for brug af sprøjtegifte på 25 meter til en drikkevandsboring bliver hævet til 300 meter.

- Jeg så rigtig gerne, at vi øgede afstanden for at sikre drikkevandet. Men jeg ved også, at vi kun får et godt resultat, hvis vi får inddraget alle interessenter. Vi skal have lodsejerne med. Ingen kan lide at få trukket bestemmelser ned over hovedet, siger Karim Arfaoui.

I forhold til at få drikkevandet højt på dagsordenen, så mener Karim Arfaoui, at det giver god mening at tænke drikkevandet ind, hver gang kommunen giver tilladelse til brug af arealer.

- Jeg ved ikke, om det specifikt bør fremgå af en lokalplan, men vi er meget opmærksomme på problemstillingen omkring drikkevand, og det kunne godt være, at vi i nye lokalplaner kunne tinglyse om, at man ikke må sprøjte. Men jeg tør ikke love, at vi får skrevet sådan et ønske ind i vores kommende indsatsplan, men gennem mange dialoger er jeg meget opmærksom på, at der er et ønske om det fra mange vandværker i kommunen, siger han.

FNs verdensmål Vandværksformændene i nord oplever også, at kommunen har større fokus på spildevand end drikkevand, og at kommunen ikke har taget FNs verdensmål om rent drikkevand til sig.

- Det mener jeg er forkert. Vi har måske ikke eksplicit formuleret, at vi arbejder med FNs verdensmål om drikkevand, men det er min overbevisning, at det gør vi gennem vores arbejde. Vi skal bare blive bedre til at kommunikere det, siger Karim Arfaoui.