Noget mere vil leg i børnehaverne kan lyde tillokkende, men store drenge som legeonkler vil være en byrde for pædagogerne, advarer BUPL. Foto: Jens Wollesen

Drengepædagoger kan blive en klods om benet

Roskilde - 13. marts 2018 kl. 15:28 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Såkaldte juniorpædagoger skal give et nap med i nogle af Roskildes daginstitutioner. Det er skoletrætte drenge, der kan give børnehavebørn et tiltrængt skud vild leg og selv få et løft hen mod en ungdomsuddannelse.

Sådan lyder bevæggrundene for et pilotprojekt, som er en del af det seneste budgetforlig.

Hensigterne er gode nok, men de unge hjælpere vil være en byrde for de tyndt bemandede institutioner, mener pædagogernes fagforening, BUPL.

- En undersøgelse fra BUPL har vist, at der nogle dage er én voksen til 17 børn, og hvis der pludselig kommer et ekstra stort barn at holde øje med, synes jeg, det er et stort problem, siger Rikke Daugaard Jensen, tillidsrepræsentant for pædagogerne i Roskilde.

Juniorpædagoger bliver indført på baggrund af erfaringer fra andre kommuner såsom Vallensbæk, men der kan man ikke tage erfaringerne for gode varer, påpeger tillidsmanden.

Siden er der indført en folkeskolereform, så de unge kommer først fra skole klokken 15.15, hvor bemandingen er lav. De skal være under opsyn, da man ikke kan trække børneattester på dem, og dermed bliver der mindre tid til børnene.

- Jeg vil ikke udelukke, at juniorpædagoger kan være en god idé, men det kan undre mig, at man lægger ekstra arbejdsopgaver i daginstitutionerne på det tidspunkt uden at tilføre ekstra ressourcer, siger Rikke Daugaard Jensen.

Skole- og børneudvalget skal godkende pilotprojektet tirsdag.