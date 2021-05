Drenge mistænkt for hærværk mod spillested

To 14-årige drenge er blevet sigtet for hærværk, efter at der mandag eftermiddag blev knust ruder på spillestedet Paramount på Eriksvej i Roskilde.

En årvågen borger havde hørt lyde fra spillestedet, som for tiden er lukket på grund af corona. Han gik hen for at se, hvad der skete og hørte ruder, som blev knust. Han så en lille gruppe unge, som løb fra stedet i retning mod Roskilde Ring.

Politiet tilbageholdt to 14-årige drenge fra Taastrup, som kort blev afhørt og sigtet for hærværk. Patruljen orienterede de to drenges værger og de sociale myndigheder om sagen. Da de begge er under den kriminelle lavalder, kan de ikke straffes, men de kan stadig gøres ansvarlige for at dække skaderne ved hærværket. De kan derfor senere blive præsenteret for et erstatningskrav i sagen.