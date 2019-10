Drenge brugte et års flaskepant på biograftur til deres klasse

Over et års arbejde med at indsamle flasker til pant fik onsdag formiddag sin afslutning, da 3.c på Absalons Skole i Roskilde tog i biografen for at se »Toy Story 4«. To drenge fra klassen, Rasmus Nissen Poulsen og Elliot Descroix Henriksen, havde inviteret deres klassekammerater og lærere, og turen til Kino Ro's Torv blev betalt med de mere end 2500 kroner, de har tjent i flaskepant.

De to drenge gik så meget op i deres projekt, at de også brugte frikvartererne til at indsamle pant, og et par gange bevægede de sig i deres ildhu uden for skolens område og måtte have at vide, at det ikke er tilladt. Undervejs har andre hjulpet til, da de hørte, hvad flaskerne skulle gå til. Drengenes mødre har fået tomme flasker af deres kollegaer, og et par ældre herrer på havnen ved bådelavet har også bidraget med en del. Endelig har de to drenge fået hjælp af deres yngre søskende, der er blevet lovet en biograftur en anden dag som tak for indsatsen.