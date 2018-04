Dreng troede tyv var på spil

Vindinge: En 11-årig dreng fra Vindinge fik sig noget af en forskrækkelse, da han troede, at der var uvedkommende gæster i familiens hus. Klokken 7.21 torsdag morgen anmeldte drengen til politiet gennem sin mor, at der var ubudne gæster i huset. Drengen fortalte, at han havde låst sig inde på et toilet, da han havde hørt bankelyde. Politiet kørte straks til stedet, hvor politiet traf den 11-årige, der var alene hjemme. Politiet fandt ingen tegn på indbrud eller spor efter personer. Drengens far var på vej hjem til sønnen, mens politiet var på adressen.