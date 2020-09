En ung mand var for fuld til at cykle og drattede omkuld på Hedegade, hvor han tilsyneladende blev bestjålet. Foto: Jens Wollesen

Drattede fuld omkuld og blev bestjålet

Efter at have sagt farvel til vennerne på Roskilde Station lidt før klokken tre om natten, zig-zaggede han hjemad på cyklen i bedugget tilstand. Han husker ikke, at han drattede omkuld på Hedegade, men her blev han et par timer senere fundet og vækket af et kærestepar.