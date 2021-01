Jimmi Lillelund blev meldt savnet i begyndelsen af maj og er ikke set siden. Foto: Politi

Drabssag uden lig: Jimmi er stadig forsvundet

Roskilde - 24. januar 2021 kl. 05:46 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det er snart ni måneder siden, Jimmi Lillelund sidst blev set i live, men efterlysninger og eftersøgninger har ikke bragt politiet nærmere på at kunne svare på, hvad der er hændt ham.

- Vi efterforsker det som en drabssag uden lig, siger Kim Løvkvist, der leder Midt- og Vestsjællands Politis efterforskning.

Den 42-årige Jimmi Lillelund forsvandt den 30. april. Det var en torsdag, og om lørdagen meldte hans familie ham savnet. Det mest konkrete spor af ham er hans bil, der blev fundet i en haveforening i Ishøj.

Der kørte han selv til for at møde en kvinde, han var begyndt at se, og på det tidspunkt formodes han at have været ved godt helbred. Men derfra bliver sporet koldt.

Flere eftersøgninger

I kølvandet på Jimmi Lillelunds forsvinden blev der iværksat massiv eftersøgning af ham.

Politiet koncentrerede indsatsen om området i nærheden af Søgaarden på Holmevej i Gundsømagle, hvor han frem sin forsvinden har boet til leje hos sin søster, og om haveforeningen Ishøjgård som det sidst kendte sted, Jimmi Lillelund med sikkerhed har været. Der blev også sat flere private eftersøgninger i gang, men uden resultat.

En sø, der ligger på Søgaardens jord, er blevet eftersøgt af dykkere fra forsvarets minørtjeneste, lige som der i november blev foretaget systematisk eftersøgning af området omkring Gundsømagle Sø og Værebro Ådal. Det skete fra helikopter i november, på et tidspunkt af året, hvor bladene er faldet af træer og buske og giver gode muligheder for at se, hvad der ligger på jorden. Alle hidtidige anstrengelser har imidlertid været forgæves.

Frygter det værste

Om der er flere områder, politiet har planer om at finkæmmes, ønsker Kim Løvkvist ikke at oplyse.

- Vi har foretaget os en del lokalt. Om vi er færdige, holder vi for os selv, siger han.

Tiden er ikke en faktor, der arbejder i politiets favør. Sandsynligheden for, at der skulle dukke nye vidner op med afgørende nyt, øges ikke ligefrem.

- Vi har løbende fået henvendelser, men de svinder ind i takt med, at tiden går, og dem, vi har fået, har vi undersøgt, uden at det har givet et gennembrud. Vi efterforsker stadig, men det er klart, at jo længere tid der går, bliver vi mere og mere bekymrede, og vi frygter det værste, siger Kim Løvkvist.

