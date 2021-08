Venner i sorg over Jonas Drewsen, efter den 31-årige mand blev dræbt nær sit hjem på Stoustrædet sidste år. Intet tyder på, at han havde en anelse om, hvad der skulle overgå ham og hvorfor. Foto: Steen Østbjerg

Drabsmand var kæreste med Jonas' ekskæreste

Roskilde - 12. august 2021 kl. 16:29 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Hvorfor blev Jonas Drewsen stukket ihjel med en kniv 17. september sidste år?

De personer, der ved det, holder kortene tæt inde til kroppen. Meget peger dog på, at en ekskæreste til Jonas Drewsen spiller en afgørende hovedrolle.

På drabstidspunktet var hun kæreste med den dengang 25-årige mand, der dræbte Jonas ved at overfalde ham med en kniv ved hans hjem i Gundsømagle.

»Opdigtet historie bag«

Den tiltalte har forklaret, at han ville give Jonas Drewsen en røvfuld, fordi han havde fået at vide, at han havde voldtaget og slået en eller flere kvinder. Han ville dog ikke fortælle, hvor han havde det fra.

Det kom der en indikation på under vidneafhøringen på anden dag i retssagen om drabet på Jonas Drewsen.

Her blev der fremlagt en længere messenger-korrespondance, som en ven af den drabstiltalte i tiden lige efter drabet havde med en kvinde, der kendte Jonas Drewsen.

- Der ligger nok en rigtig klam opdigtet historie bag den uhyggelige handling han udførte, skrev vennen.

Det fremgik, at den tiltalte af sin kæreste var blevet fortalt nogle ting om Jonas Drewsen, som fik ham til at opsøge Jonas og skride til det fatale overfald.

Du skal tale sandt!

Hvad der er rigtigt og forkert bliver dog svært at afgøre.

Messenger-beskederne gav et indtryk af, at vennen havde været i tæt kontakt med den tiltalte i tiden op til drabet og kendte en del til, hvad der lå bag.

- Det var planlagt, det kan jeg allerede nu fortælle, da jeg vidste det over en uge op til, at han var vred, skrev vennen i den lange beskedtråd.

Under afhøringen nægtede det 24-årige vidne at have haft det kendskab, han beskrev i messengerbeskederne. Han erkendte at have skrevet det, men kunne ikke længere stå inde for, at det er sandt.

- Det er her, jeg skal sige til dig, at du skal tale sandt, ellers bliver du straffet! brød retsformanden ind, efter vidnet endnu en gang erklærede, at han intet huskede eller vidste.

Vidnet blev også gået på klingen af anklageren, men tog stadig afstand fra, hvad han havde skrevet i tiden lige efter drabet. Han havde opdigtet eller selv ræsonneret sig frem til det, lød det i vidneskranken.

Kæreste: Jeg sagde intet

Situationen blev yderligere forvirret af, at navnet på den tiltaltes ekskæreste i messenger-korrespondancen var et andet end den kvinde, han var kæreste med på drabstidspunktet.

Alt tyder dog på, at det er den kæreste, der har spillet en hovedrolle.

Hun var også indkaldt som vidne og kunne bekræfte, at hun har været kæreste med Jonas Drewsen omkring 2013.

Hun bekræftede i retten, at hendes forhold til Jonas havde været problemfyldt. Men hun nægtede, at det skulle være hende, der har fodret drabsmanden med fortællinger, som fik han til at angribe Jonas Drewsen.

Hun havde hverken fortalt den tiltalte eller andre om, hvad der var galt i forholdet, og havde på ingen måde givet anledning til, at hendes daværende forlovede ville lede efter Jonas.

Efter drabet havde hun løjet over for den tiltaltes far om sin fortid med Jonas Drewsen, og hun havde også fortiet det over for politiet.

- Det var, fordi jeg var i ret chok selv. Jeg var i chok næsten to måneder, forklarede den tiltaltes nu tidligere kæreste under den kortvarige vidneforklaring.

Jonas var uforberedt

Jonas Drewsen selv har efter alt at dømme ikke selv haft nogen anelse om, hvorfor han blev slået ihjel.

Det fortalte hans kæreste, som var sammen men ham på drabsaftenen. De havde været sammen i fire år, og hun havde ikke indtryk af, at han havde et udestående med nogen.

Kæresteparret havde haft en stille og rolig dag og sad i stuen og spillede, da der røg en sten gennem ruden i hoveddøren, og to overfaldsmænd stormede ind i stuen og efter Jonas Drewsen.

Hun så ham først igen, da han lå på stien og var ved at forbløde.

- Jeg kunne jo høre på ham, at han ikke forstod, hvad der skete. Han havde ikke gjort noget, han var uskyldig, fortalte kæresten med grådkvalt stemme i vidneskranken.