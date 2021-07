Se billedserie Politiet i gang med tekniske undersøgelser i Jonas Drewsens lejlighed i Stoustrædet morgenen efter drabet fandt sted. Foto: Kim Rasmussen

Drabet på Jonas rulles op i retten efter ferien

Roskilde - 08. juli 2021 kl. 12:57 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Det var i september 2020, at Jonas Drewsen på brutal vis blev overfaldet i sit hjem i Gundsømagle og stukket ihjel, og kalenderen kommer til at vise september igen, inden de personer, der stod bag ugerningen, får deres dom.

Retten i Roskilde har nu berammet nævningesagen, som bliver indledt tirsdag den 10. august, og retten har afsat fem dage til at behandle sagen. Sidste retsdag er torsdag den 2. september.

Tiltalt er tre personer, hvoraf den ene ikke er tiltalt for drab, men for at have medvirket til grov vold og for at have deltaget i planlægningen og udførelsen af den afstraffelse, Jonas Drewsen blev udsat for. Efter anklagemyndighedens opfattelse havde den 17-årige T. dog ikke til hensigt, at det, han medvirkede til, skulle ende med drab, og det er forklaringen på, at han som den eneste af de tre ikke er tiltalt for drabet, men altså kun for medvirken til grov vold.

Med masker og kniv Alt virkede dog nøje planlagt, da tre personer torsdag den 17. september omkring klokken 22.45 ankom til Stougården i Gundsømagle.

Den ene - T. - blev ifølge anklageskriftet sendt ud som fortrop og ringede på døren for på den måde at sikre sig, at Jonas Drewsen var hjemme på bopælen i Stoustrædet. Det var han, sammen med sin kæreste.

Det signalerede T. til de to andre, som var maskerede og gemte sig i nærheden, og kort efter knuste den nu 26-årige M. og den 17-årige A. ruden ind til stuen, hvor Jonas Drewsen og kæresten så fjernsyn, og trængte ind og begyndte en veritabel jagt på Jonas Drewsen.

Mens Jonas Drewsen forsøgte at undslippe, slog A. ham ifølge anklageskriftet igen og igen på kroppen og i hovedet, mens M. trak en kniv, som han gentagne gange stak Jonas Drewsen med.

Stærkt blødende løb Drewsen ud af boligen, men han nåede ikke længere end til parkeringspladsen ud mod Stovdyssevej, før han sank sammen. Han døde som følge af adskillige stik i benene, ryggen, brystet og halsen.

Hurtige anholdelser Politiets efterforskning var effektiv og bar frugt. Allerede den følgende lørdag, halvandet døgn efter drabet, blev M., som er fra Slagelse, varetægtsfængslet i et grundlovsforhør, der blev afviklet for lukkede døre i Retten i Holbæk. M. var på det tidspunkt prøveløsladt, efter at han i januar 2018 var blevet idømt fængsel i tre år og 10 måneder for at have begået et spektakulært rambuktyveri. Det skete 30. juni 2017, hvor en stjålet frontlæsser blev kørt direkte ind i Danske Banks filial i Algade i Nykøbing Sjælland, hvorfra der blev stjålet en pengeboks.

Seks dage efter drabet slog politiet til mod de to 17-årige, som blev anholdt hver sit sted med et par minutters mellemrum. Efter anholdelserne meldte politiet ud, at man nu anså det for sikkert, at man havde fået fat i samtlige gerningsmænd bag knivoverfaldet.

Købt til overfald Overfald er tilsyneladende ikke noget, der er fremmed for den 17-årige A.

Han stammer fra Odense, og ifølge anklageskriftet deltog han tre uger før overfaldet i Gundsømagle i et tilsvarende overfald i Svendborg, hvor der dog ikke var våben indblandet.

A. var angiveligt en af fire gerningsmænd, som hver fik 500 kroner for at tage ud og gennembanke en person i dennes hjem. Også i Svendborg kom gruppen af overfaldsmænd angiveligt ind i det private hjem ved at knuse en rude.

De to, som er tiltalt for drabet, forekommer således at være mere eller mindre professionelle kriminelle.

Ukendt motiv Motivet til at slå Jonas Drewsen ihjel, er stadig ikke kommet frem.

Flere kilder fortalte DAGBLADET, at der blandt beboerne i kvarteret var en udbredt opfattelse af, at der blev solgt hash eller andre former for euforiserende stoffer fra Jonas Drewsens lejlighed, og han havde også selv fået flere domme gennem årene, ikke kun for hashhandel, men også for besiddelse af dopingmidler, for trusler og vidnetrusler, for vold og for tyveri.

Blandt andet havde han fået 10 måneders fængsel for afpresning, bedrageri, underslæb og tyveri - og for at uddele en dummebøde og true en mand til ikke at købe hash af andre end ham, ellers ville han »smadre hans ansigt,« mens han truede en anden med »at pudse rockerne på ham.« Denne fængselsdom, som var den længste på hans cv, lå dog tilbage til 2013.

Udadtil har politiet kun ladet forstå, at hashhandel indgik i efterforskningen som et muligt motiv til drabet, men først under retssagen vil der blive kastet lys over, hvad der var grunden til, at nogle ville slå Jonas Drewsen ihjel.

