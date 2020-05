Dorthe Røssell medvirker selv i »Min fars krig«, der blander dokumentariske optagelser med dramatiserede scener. Foto: Tiki Media

Send til din ven. X Artiklen: Dorthes løftebrud er blevet til en DR-serie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dorthes løftebrud er blevet til en DR-serie

Roskilde - 24. maj 2020 kl. 09:09 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Dorthe Røssell fra Roskilde i 2007 udgav bogen »Jeg brød et løfte«, har der flere gange været interesse fra filmselskaber, som gerne ville dramatisere hendes beretning om at være barn under besættelsen med forældre, der var aktive i modstandsbevægelsen. Men det er først nu, at det er blevet til noget med dokudrama-serien »Min fars krig«, som sendes i tre afsnit på DR1 med premiere mandag den 25. maj klokken 20.

Bag serien står produktionsselskabet Tiki Media, hvor producent Martin Sundstrøm blev gjort opmærksom på bogen af sin gode ven, dokumentarfilminstruktør Simon Bang.

- Vi syntes, den fortalte en medrivende og nærværende historie om besættelsen fra et usædvanligt perspektiv, igennem et barns øjne. Vi overvejede også en ren dramafortælling, men det er lang og dyr proces, så da DR blev interesseret i en dokudramaserie, var vi meget glade for den form. Dokudrama giver en unik mulighed for en intens fortælleform, hvor man kan springe hurtigt mellem spændende vendepunkter, siger Martin Sundstrøm.

Illegale blade i dukkevogn Derfor medvirker Dorthe Røssell i serien som sig selv, men der er også dramatiserede scener med skuespillere, der genskaber hendes oplevelser.

Som barn blev hun blandt andet sat til at smugle illegale blade forbi tyskerne i sin dukkevogn, og senere så hun sin far blive anholdt og pisket af Ib Birkedal Hansen, der var den højst placerede dansker i Gestapo.

- Det har været spændende at møde alle skuespillerne, især dem der spiller min familie, siger Dorthe Røssell, der gav sin bog titlen »Jeg brød et løfte«, fordi hendes far fik hende til at love, at de aldrig ville fortælle nogen, hvad de havde været ude for.

Dorthe Røssell har derfor levet med en masse ubesvarede spørgsmål, så hun ser også rejsen tilbage til fortiden med serien som et forsøg at få svar på nogle af dem.

Hun har været forskellige steder i landet med filmholdet, blandt andet i Frøslevlejren, og næsten alle optagelser nåede at komme i kassen, inden det hele lukkede ned. Det eneste, der måtte aflyses, var et besøg i kz-lejren Neuengamme, hvor Dorthe Røssells far tilbragte resten af krigen efter sin anholdelse.

I serien "Min fars krig" spilles Dorthe Røssells

far af Søren Vejby. Foto: Tiki Media



Dygtig fortæller Siden udgivelsen af bogen har Dorthe Røssell holdt adskillige foredrag, så hun er ikke uvant med at fortælle sin historie.

- Vi har haft et meget fint samarbejde med Dorthe, som er en dygtig fortæller og formidler af sin fars oplevelser, siger Martin Sundstrøm.

relaterede artikler

Forfatter skriver efterfølger til succes 24. januar 2012 kl. 14:47

Forfatter debuterer på sin fødselsdag 11. januar 2011 kl. 14:41

Filmfolk interesseret i Roskilde-forfatters bog 22. december 2009 kl. 12:34