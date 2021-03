Trøstebamser lige til at kramme. Foto: Facebook

Dorthe er praktisk gris i trøstebamse-familien

- Skadestuen på Roskilde Sygehus får i snit 80 bamser hver måned, så de ikke løber tør. Alle bamser er vasket med neutralt vaskepulver og bliver pakket i lukkede poser. I hver pose ligger der en lille seddel, der fortæller, hvis bamsen er lavet i et hjem hos rygere eller husdyr, forklarer hun.

Akutklinikken i Roskilde er glade for bamserne. Foto: Facebook

- Det er min kusine, der altid har været glad for håndarbejde, der startede Trøstebamser. Jeg kom med i 2018 og tager mig meget af det praktiske, mens min mor på Amager og min moster i Næstved strikker bamser, så det bliver i familien, siger Dorthe Helander, der er glad for tjansen som den praktiske gris.

Ingen af bamserne er ens, da de bliver syet, hæklet og strikket af bamsemødre rundt omkring på Sjælland. Og søde er de, når de kigger genert tilbage med de mørke sikkerhedsøjne, som alle bamser er blevet udstyret med, medmindre det er til børn under tre år, så har bamserne ikke den slags øjne, forklarer hun.

Dorthe Helander (tv) kom med i trøstebamse-projektet via sin kusine Britta Wichmann (th), som var initiativtageren i 2016. Billedet af de to er taget i 2018, da Dorthe Helander blev involveret. Foto: Kim Rasmussen

Dorthe Helander og co er altid på jagt efter nye bamsemødre med et kreativt gen. I dag er der 150 bamsemødre.

- Vi mangler flere bamsemødre, da der kommer flere og flere henvendelser om trøstebamser fra børnehjem og afdelinger fra forskellige hospitaler, der har hørt om os. Hvis man har lyst til at være med, så kan man blive venner med Trøstebamser via Facebook . I gruppen er der også opskrifter og masser af inspiration, siger Dorthe Helander.

Skulle der være en herre eller to, der gerne vil være med, så er de også meget velkomne. Ligger man inde med garn- eller stofrester, bamsefyld, poser med limlukning eller sikkerhedsøjne til bamsefremstillingen, så vil det også blive taget godt imod.

- Det er så dejligt, når forældre lægger et foto op af deres barn med en trøstebamse, så ved man, at det gør en forskel, siger Dorthe Helander med et smil.