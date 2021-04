Dopinglager fundet hos anholdt

Midlet mod angst og søvnproblemer viste sig ikke at være det eneste, manden havde i sit interessante medicinlager, som kunne bringe minder om et cykelhold i Bjarne Riis' velmagtsdage.

Den 29-årige blev sigtet for at overtræde lægemiddelloven og loven vedrørende dopingmidler, og han fik desuden taget en blodprøve for at undersøge, hvad han var påvirket af under bilkørslen.