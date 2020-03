Det gør ondt på domprovst Anne-Sophie Olander at se kirkerne være lukket, men hun erkender, at det ikke kan være anderledes, når det handler om at begrænse smittefaren. Foto: Katrine H. Kristensen

Domprovst: - Det er som en Netflix-serie

Midt i Roskilde har domkirken været vidne til mange kriser og sygdomsudbrud. Hvis væggene kunne tale, kunne de måske give et godt råd eller to omkring den nuværende situation. Det kristne ord er heldigvis ikke forstummet, heller ikke selv om gudstjenester og de fleste andre handlinger i domkirken er aflyst.

- Det er lidt som at være med i en Netflix-serie (Roskilde Domkirke har været brugt i den danske Netflix-serie »The Rain«, hvor en dødelig virus spredes gennem regnen, red.). Jeg synes, det gør ondt. Det gør det for de fleste præster at lukke kirkerne i en krise, siger domprovst Anne-Sophie Olander og påpeger, at det alligevel giver mening, når det handler om at mindske smitten.