Domorganist Bine Bryndorf savner at have nogen at spille for og sammen med. Foto: Allan Nørregaard

Domorganist: Det bliver så godt at kunne spille sammen - på samme sted

Påsketiden plejer at fylde kirken op med gæster og kirkekalenderen op med gudstjenester og koncerter. I år er alt aflyst. Roskilde Domkirkes gudstjenester bliver lagt op på internettet akkompagneret af orgelmusik og kirkesang, men noget mangler for domorganist Bine Bryndorf.

Hun glæder sig til igen at kunne spille for kirkegængerne.

- Jeg glæder mig til at vi i kirken kan lave musik, gudstjenester og koncerter igen. At hele vores virke kan udfolde sig igen, siger Bine Bryndorf.

Hun bruger tiden på at indhente »en masse administrativt« og på at øve sig ved sit klaver. Hun savner dog at have nogen at spille med.