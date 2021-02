Raphaëlis-orglet i Roskilde Domkirke får nye mikrofoner. Det giver organisterne mulighed for at høre den samme lyd som koret og kirkegængerne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Domkirkens orgel skal have nye mikrofoner

Roskilde - 04. februar 2021 kl. 04:12 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

Hvis man undrer sig over, at der er sat stillads op i Roskilde Domkirke i denne uge, så kommer forklaringen her. Det fine Raphaëlis-orgel skal kunne give endnu bedre lyd fra sig, så man er i gang med at fastmontere to nye mikrofoner over orglet.

Mikrofonerne kan så optage orgellyden, som den lyder nede i kirkerummet, da mikrofonerne er tilsluttet et lille optageanlæg ved orglet. Organisten vil kunne nøjes med at lytte i hovedtelefoner eller optage lyden. Koret vil også få glæde af mikrofonerne, der har et løst stativ, så man kan optage lyden forskellige steder i kirken.

Domorganist Bine Bryndorf skriver på domkirkens facebook-side, at hun glæder sig til at kunne høre orglets fantastiske klange optimalt og kunne høre den samme lyd, som koret og publikum oplever. Der bliver mulighed for at lave små lydoptagelser til kirkens hjemmeside og Facebook.

Hør hvordan orglet lyder

